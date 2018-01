Plantadores de coca chegam a acordo com governo peruano O presidente do Peru, Alejandro Toledo, chegou a um acordo com 25 líderes dos ?cocaleros?, agricultores que produzem a coca, matéria-prima para a cocaína. Os ?cocaleros? ameaçavam realizar uma greve de fome em massa, para protestar contra a erradicação de suas culturas. Pelo acordo, o plantio de coca será reduzido de forma coordenada e sem repressão.