Plantadores de coca fazem protesto no Peru Os camponeses e agricultores que cultivam a coca, planta que serve como base para a produção da cocaína, começam a chegar à capital do Peru, como parte de uma mobilização de dezenas de milhares de manifestantes, principalmente das florestas ao nordeste do país, envolvidos no cultivo de quase 38 mil hectares de coca. A tropa de choque da polícia já está em estado de alerta máximo. Os camponeses ameaçam permanecer em Lima ?o tempo que for necessário?, até que o governo do presidente Alejandro Toledo solucione a questão do cultivo da coca. A maioria dos ?cocaleros?, como são chamados, vive em condições precárias e vende a produção para agentes do narcotráfico, que acumulam - ilegalmente - grandes quantidades da planta para obter cocaína de alta pureza. O governo de Toledo diz que não aceita as pressões do governo dos Estados Unidos para proibir e suprimir o cultivo da coca.