Plataforma de petróleo afunda nos EUA depois de explosão

A plataforma de perfuração de petróleo na costa do Estado americano da Louisiana que explodiu na noite de terça-feira, afundou nesta quinta-feira, de acordo com informações da Guarda Costeira dos Estados Unidos.

A Guarda Costeira ainda continua as buscas por 11 trabalhadores da plataforma que estão desaparecidos desde a explosão. A estimativa é de que 126 pessoas estavam na plataforma na noite de terça-feira.

Estes outros funcionários foram retirados do local e levados para o continente.

A plataforma já queimava durante 36 horas antes de afundar, não resistindo ao calor das chamas, apesar dos esforços para controlar o incêndio.

A plataforma flutuante Deepwater Horizon fica no Golfo do México, 84 km ao sudeste do porto de Venice.

As autoridades agora temem um grande vazamento na região. A Guarda Costeira informou que a plataforma poderá vazar 8 mil barris de petróleo por dia.

Ainda não se sabe a causa do acidente.

Em setembro do ano passado, a plataforma bateu o recorde mundial do poço de gás e petróleo mais profundo, quando perfurou a cerca de 10,6 km em outro local também no Golfo do México.

A empresa que opera o local, a Transocean, disse que não havia sinais de problemas antes da explosão e que equipes estavam fazendo trabalhos de rotina.

Adrian Rose, da Transocean, afirmou que os funcionários desaparecidos poderiam estar perto demais da explosão e não teriam conseguido escapar. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.