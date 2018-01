Plataforma de petróleo desmorona no Golfo do México Uma plataforma de perfuração petrolífera desmoronou hoje à tarde, lançando vários trabalhadores ao mar no Golfo do México. Embarcações que estavam na área conseguiram resgatar 38 deles, de acordo com a Guarda Costeira dos EUA. Outros quatro funcionários que teriam caído no mar continuavam desaparecidos. A torre estava localizada na ilha de Chandeleur, próxima à costa de Lousiana e Mississippi.