Plataforma no Mar do Norte é esvaziada após incêndio Um incêndio numa plataforma de perfuração no Mar do Norte nesta terça-feira levou à retirada de funcionários não essenciais, mas não há relatos de feridos, informou a Diamond Offshore Drilling, proprietária da instalação. "Acreditamos que o incêndio foi apagado e está sob controle. Ainda estamos monitorando a situação", disse Gary Krenek, vice-presidente sênior e vice-presidente financeiro da companhia . Ele disse que a plataforma Ocean Guardian, localizada a mais de 150 quilômetros ao noroeste da cidade portuária de Aberdeen, Escócia, tem cerca de 100 pessoas trabalhando normalmente a bordo. A instalação não produz petróleo ou gás natural. (Por Randy Fabi e Jeremy Lovell)