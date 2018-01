"Playboy" paga multa por ter violado embargo a Cuba A empresa norte-americana Playboy, que publica a revista homônima, pagou US$ 27.500 ao governo depois de ter sido acusada de violar o embargo dos Estados Unidos contra Cuba. A Playboy admitiu ter violado a proibição de realizar negócios com o governo cubano. A quantia foi estipulada pelo governo. Um escritório do Departamento do Tesouro que se encarrega de executar e fiscalizar o embargo divulgou as informações nesta sexta-feira. Os documentos não especificam quais foram os negócios da empresa com o país comunista do Caribe, a não ser que estão relacionados com o turismo.