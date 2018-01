Pleito regional pode punir governo francês Um quadro eleitoral totalmente imprevisível prevalece hoje na França, véspera das eleições regionais e cantonais, em dois turnos, quando deverão ser eleitos os representantes dos 26 conselhos regionais, na metrópole e ultramar, e na metade dos cantões franceses. Isso porque 65% dos eleitores se declaram pouco ou nada interessados por esse escrutínio, o primeiro teste nacional desde as eleições presidenciais de 2001. Nessa ocasião, o dirigente socialista e primeiro-ministro Lionel Jospin foi eliminado no primeiro turno pelo candidato da extrema direita, Jean-Marie Le Pen. Desta vez, o eleitorado poderá punir o governo, no caso, o primeiro-ministro, o liberal Jean-Pierre Raffarin - pesquisas indicam que ele é fortemente impopular. Isso não quer dizer que a oposição socialista será a mais beneficiada e que tudo poderá ocorrer neste pleito - apropriado para protestos na medida em que adverte, mas não põe em jogo diretamente o poder no plano nacional. As pesquisas revelam uma forte propensão dos eleitores à abstenção. Elas mostram um equilíbrio entre a direita clássica, isto é, conservadores e liberais, e a aliança tradicional de esquerda constituída pelos socialistas, comunistas e verdes. Mais uma vez, o eleitorado poderá optar por um voto de protesto que favorecerá a extrema direita e a extrema esquerda. PS, PC e verdes reuniriam 33% das preferências eleitorais contra 32% do União por um Movimento Popular (UMP) e União pela Democracia Francesa (UDF), os dois partidos da atual maioria presidencial. Outras pesquisas indicam um resultado inverso, mas sempre apertado. A Frente Nacional poderá ir além dos 16% da eleição presidencial, enquanto a aliança de extrema esquerda, a Liga Comunista Revolucionária e Luta Operária, teria de 5,5% a 7%. Outra pesquisa, do Instituto Sofres, revela que sete entre dez eleitores manifestam o desejo de punir o governo, sem favorecer a oposição de esquerda liderada pelo PS. Muitos eleitores do meio popular que votavam no Partido Comunista, hoje votam para a extrema direita lepenista. A erosão de votos comunistas deve continuar.