PM baleado em assalto morre no hospital Abordado por assaltantes quando saía, à paisana, da própria residência, na vila da Saúde, zona sul, o soldado PM Maurício Marques da Silva, foi abordado por assaltantes. Não se sabe se ele reagiu, mas foi baleado e morreu ao dar entrada no Hospital São Paulo. Maurício era lotado no 22º BPMM, em Santo Amaro. Não se descarta a hipótese de que o autor do homicídio soubesse que se tratava de um policial militar e que tenha simulado o assalto para assassiná-lo, num ato de vingança. As investigações desse crime estão por conta de policiais do 16º DP - Vila Clementino, onde foi instaurado o inquérito policial.