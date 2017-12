PM de SP faz missa por colegas e bombeiros de NY A Polícia Militar de São Paulo vai realizar nesta terça-feira, às 18 horas, na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, no Bom Retiro, zona central da capital, missa pelos bombeiros, policiais e demais vítimas dos atentados em Nova York e Washington. A Igreja Nossa Senhora Auxiliadora fica junto ao Colégio Dom Bosco, na esquina das Ruas Afonso Pena e Três Rios, próximo à estação Tiradentes do Metrô e ao Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado.