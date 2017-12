PMDB e PSDB confirmam chapa para governo gaúcho A convenção estadual do PSDB, encerrada no final da tarde deste sábado, em Porto Alegre, confirmou a aliança do partido com o PMDB no Rio Grande do Sul para as eleições majoritárias. Os tucanos indicaram o vereador de Porto Alegre e professor universitário Antônio Hohlfeldt para vice-governador, na chapa encabeçada por Germano Rigotto (PMDB), e também definiram o segundo candidato da coligação ao Senado, que será o ex-vice-governador Vicente Bogo. Como suplentes, Bogo terá o juiz aposentado Leopoldo Justino Girardi e a vereadora Cíntia Rocha da Silveira, de Sapiranga. Os outros nomes da aliança haviam sido definidos na sexta-feira pelo PMDB. Além de Rigotto, estavam confirmados Odacir Klein como candidato do partido ao Senado e Lélio Souza, ex-deputado federal, e Iara Leite, esposa do ex-presidente do diretório estadual, André Foster, como suplentes. A convenção do Partido Humanista da Solidariedade (PHS) também ocorreu neste sábado e confirmou o apoio à chapa majoritária do PMDB e PSDB e a coligação, nas proporcionais, com o PMDB.