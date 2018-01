Pneumonia asiática coloca 4 mil pessoas sob quarentena em Pequim Cerca de 4 mil pessoas que tiveram contato físico com outras que apresentaram sintomas da Síndrome Respiratória Aguda Severa (Sars) ficaram em suas casa sob quarentena, informou nesta sexta-feira o subdiretor geral do Ministério da Saúde de Pequim, Guo Jiyong. Ontem, após a interdição do maior hospital de Pequim, a prefeitura da capital chinesa anunciou que seis hospitais atenderão os casos da pneumonia asiática. Sobre a possível declaração da lei marcial, que fecharia aeroportos e rodovias, o porta-voz da prefeitura de Pequim, Cai Fuchao, negou os rumores. Funchao ressaltou ainda que equipes de inspeção foram enviadas para 147 hospitais da cidade para assegurar que todos estão combatendo corretamente a Sars. Em Pequim, 750 pessoas estão infectadas pelo vírus da pneumonia. Desde novembro do ano passado 260 pessoas morreram por causa da doença. Hong Kong - O governo de Hong Kong noticiou a morte de mais seis pessoas e 22 novos casos da pneumonia. Aé agora, 115 pessoas morreram e cerca de 1.500 estão infectadas no país. Veja o índice de notícias sobre a pneumonia atípica