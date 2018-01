Pneumonia asiática continua matando na Ásia O Ministério da Saúde chinês divulgou nesta segunda-feira a morte de mais nove pessoas por causa da Síndrome Respiratória Aguda e Severa (Sars), aumentando para 206 as vítimas no país. Outras 160 pessoas foram infectadas pelo vírus da pneumonia asiática, subindo para 4.280 o número de casos. Hong Kong, segundo país mais atingido pela Sars, também anunciou hoje a morte de outras três pessoas e mais oito infectados pelo vírus. Ao todo são 187 mortes e 1.637 portadores do vírus. Entretanto, Cingapura, terceiro país na lista, com 26 mortes, afirmou que nas últimas 48h nenhum novo caso da doença aconteceu. Veja o índice de notícias sobre a pneumonia atípica