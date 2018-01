Pneumonia asiática mata 12 pessoas na China As autoridades de saúde de Hong Kong informaram neste sábado que 12 pessoas morreram por causa da Síndrome Respiratória Aguda Severa (Sars), também chamada de pneumonia asiática ou atípica. Este é o maior número de mortes em um mesmo dia. O país soma agora 81 vítimas da Sars. Outras 31 pessoas foram internadas com sintomas da síndrome respiratória, elevando para 1.358 o número de pacientes hospitalizados desde o mês passado, quando o primeiro caso foi confirmado em Hong Kong. Segundo as autoridades do país, 41 pacientes deixaram o hospital após se recupera da doença. Veja o índice de notícias sobre a pneumonia atípica