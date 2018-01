Pneumonia em Hong Kong faz OMS dar alerta a viajantes Pela primeira vez em décadas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decide fazer uma recomendação para que turistas não viagem a um determinado país por causa de uma epidemia. Ontem, a entidade anunciou que estava recomendando a turistas e homens de negócio que não façam viagens à Hong Kong e à província de Guangdong, na China, por causa do vírus misterioso que está produzindo uma pneumonia atípica. A decisão foi tomada depois que se contatou, pela primeira vez, que a região sul da China contava com pelo menos 361 infectados, o que faz com que os números globais da doença ultrapassem a marca das 2 mil pessoas em 22 países. Nove pessoas também teriam morrido por causa da doença em Guangdong. Além disso, as teorias que a OMS tinha sobre a forma de transmissão da doença foram obrigadas a ser revistas, diante da proliferação de casos à partir de Hong Kong. "Nossa decisão, diante dos novos acontecimentos, é de recomendar que as viagens à Hong Kong e ao sul da China sejam canceladas ou pelo menos adiadas", afirma David Heymann, chefe da divisão de doenças infecciosas da OMS. Segundo ele, desde o dia 15 de março, mais de dez pessoas que viajaram à Hong Kong acabaram sendo contaminadas pelo vírus, trazendo-o de volta aos seus países de origem. A recomendação de não viajar à região terá certamente um impacto importante na economia de Honk Kong e ganhará contornos políticos nos próximos dias. A OMS, porém, garante que o anúncio foi "cuidadosamente negociado com os governos envolvidos". "Falamos também com a IATA, que também concordou que não havia outra solução senão declarar a medida de restrição", afirmou a organização. Autorização - A proliferação da doença obrigou até mesmo um acordo entre a OMS e o governo da China, que até ontem não estava permitindo que médicos e pesquisadores internacionais fossem ao sul do país para avaliar a situação da pneumonia. Especialistas acreditam que teria sido lá que o vírus surgiu, mas Pequim temia que a visita de observadores estrangeiros revelasse as condições precárias dos hospitais públicos da região. Apesar da decisão de tomar medidas mais rígidas para tentar controlar a doença, a OMS garante que no Vietnã e Cingapura, há indícios de que a doença tenha sido controlada.