Pó branco encontrado na Índia é mesmo antraz O pó branco encontrado em um envelope em um escritório do governo na semana passada testou positivo para esporos de antraz, mas outros exames ainda serão feitos, confirmou hoje a Secretaria de Saúde do estado. "Havia um traço de antraz, mas vamos continuar com os testes e a palavra final será dada na segunda-feira", disse o secretário de Saúde, Subhash Salunkhe. É o primeiro caso positivo de antraz em mais de 200 outros envelopes suspeitos testados na Índia desde que esporos do antraz foram descobertos nos Estados Unidos. Salunkhe disse que cinco funcionários do ministro Chhagan Bhujbal, o segundo maior oficial no estado de Maharashtra, estão sendo tratados com antibióticos e que nenhum está doente. O envelope foi encontrado no escritório de Bhujbal no último dia 24.