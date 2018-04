Pó branco leva a evacuação do Aeroporto de Manchester A polícia fechou e evacuou parte do Aeroporto de Manchester, na Inglaterra, depois de encontrar um pó branco não identificado na bagagem de mão de um homem. O passageiro iria embarcar em um voo doméstico entre Manchester e Londres, neste sábado. A polícia isolou a área de check-in onde o pó foi descoberto e os passageiros estão fazendo o check-in em outro terminal. O homem está sendo questionado pela polícia enquanto as autoridades tentam identificar o pó. As informações são da AP.