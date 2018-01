Pó de antraz no correio dos EUA era de fabricação caseira Cientistas do exército americano reproduziram em laboratório o letal pó branco de antraz que, enviado por cartas em 2001, matou cinco pessoas nos EUA, e concluíram que provavelmente ele era de fabricação caseira, de acordo com informações divulgadas hoje. Segundo o jornal The Sun, de Baltimore, os cientistas chegaram à conclusão de que a preparação do pó branco contido em envelopes enviados através do correio deve ter custado apenas alguns milhares de dólares. A descoberta reforça a tese do FBI de que o antraz das cartas enviadas entre setembro e outubro de 2001 provavelmente foi produzido por um ou mais cientistas marginalizados, e não por um programa militar nacional. Mas tampouco se exclui a hipótese de que grupos terroristas como a Al-Qaeda possam ter estado por trás da série de atentados. Van Harp, diretor-assistente do FBI a cargo de um dos escritórios da polícia federal americana em Washington e que supervisionou as investigações sobre o antraz, evitou comentar para o jornal o que ele chamou de "especulações". O pó de antraz foi reproduzido nos laboratórios do Dugway Proving Ground, em Utah.