Pó enviado à embaixada britânica na China não é antraz Testes feitos com o pó branco enviado à embaixada britânica em Beijing deram negativo para antraz, informou hoje um porta-voz da embaixada. A seção de vistos, fechada desde que o pó foi encontrado em um pacote na quarta-feira, deve reabrir na segunda-feira. O pacote continha uma nota com ameaça, escrita em inglês, dizendo que "todas as embaixadas deveriam ser explodidas". A embaixada não informou se os funcionários receberam tratamento contra antraz.