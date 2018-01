Pó misterioso leva 70 americanos ao hospital Autoridades da cidade de McAllen, no Texas, encaminharam 70 pessoas para o hospital, após algumas delas terem tido contato com um pó branco encontrado em um escritório, de acordo com nota distribuída pelo site da CNN, que citou o chefe dos bombeiros de McAllen, Rene Alaniz, como fonte. Duas pessoas tiveram contato direto com o pó e apresentaram reações na pele e nos lábios. Os demais estavam no escritório no momento do incidente e foram levados ao hospital por precaução. As autoridades locais ainda não tinham determinado qual era a substância que estava em um envelope.