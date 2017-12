Pó suspeito faz polícia esvaziar monumento em Washington A polícia de Washington esvaziou o Monumento a Abraham Lincoln, no centro da cidade, após encontrar um pó suspeito e um envelope no qual se lia "antraz", informou a rede de televisão CNN. Segundo a emissora, os agentes estão fazendo testes com uma garrafa de refrigerante, um copo de café e o envelope. O monumento, localizado na região de parques e museus do centro da capital, é inspirado na arquitetura grega e dominado por uma estátua do ex-presidente Lincoln em seu interior. Inaugurado em 1922, o memorial tem uma estátua de mármore do presidente Abraham Lincoln sentado como se estivesse pensando. O prédio encontra-se em uma área conhecida como The Mall que também tem o Monumento Washington, o Memorial da Guerra do Vietnã e o Memorial da Segunda Guerra Mundial. Segundo a CNN, a polícia não fechou as ruas vizinhas.