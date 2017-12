Pobreza nos EUA é a menor desde 74 Relatório divulgado pelo Escritório do Censo dos EUA indica que a taxa de pobreza caiu, no ano passado, para o nível mais baixo desde 1974. A taxa nacional de pobreza foi de 11,3% em 2000, sobre 11,8% em 1999; é o nível mais baixo desde os 11,2% registrados em 1974. A menor taxa de pobreza já medida nos EUA foi de 11,1%, em 1973. A renda média de uma família americana, no ano passado, foi de US$ 42.148, menor do que os US$ 42.187 de 1999. É a primeira vez desde 1992/93 que a renda familiar média anual cai. A linha de pobreza é diferente para cada tamanho de família. No ano passado, no caso de uma família de quatro pessoas, ela seria considerada pobre com uma renda anual de US$ 17.603, ou menos. Cerca de 31,1 milhões de americanos viviam na pobreza em 2000, de 32,3 milhões em 1999. No ano passado, a taxa de pobreza para americanos com menos de 18 anos de idade foi de 16,2%, a mais baixa desde 1979; a taxa de pobreza entre pessoas com 65 anos ou mais foi de 10,2%, sobre 9,7% em 1999. A taxa de pobreza entre os negros foi de 22,1% no ano passado, a menor de todos os tempos; a renda média de uma família de negros foi de US$ 30.439 em 2000, a maior já registrada. O relatório do Censo norte-americano está na Internet, no endereço www.census.gov.