Poço de petróleo incendeia-se no norte do Iraque Um incêndio irrompeu em um poço de petróleo no norte do Iraque, mas o governo informa que não houve sabotagem. ?Foi um pequeno incidente, do tipo que ocorre durante a escavação de um novo poço?, disse Odai al-Taie, diretor de informação do Ministério da Informação. ?Amanhã já vai ter apagado?.