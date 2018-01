Pode ser mais de 200 o número de mortos na Colômbia Pode ser de mais de 200 o número de mortos deixados pelos combates entre paramilitares e guerrilheiros nas montanhas do município de Campamento, no noroeste da Colômbia, aos quais se somou a ação de helicópteros do Exército para bombardear a zona, informaram hoje diversas fontes. "Ninguém contou os cadáveres, mas as pessoas que subiram as montanhas" de Campamento asseguram que "são mais de 200" entre guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e paramilitares", declarou o sacerdote católico Ovidio Castro Ospina. O secretário de governo de Campamento, Dario Quiñones, informou que foram recuperados 79 cadáveres, mas que "muitos outros mais" se encontram "dispersos" pela região. Até quarta-feira, havia-se confirmado a morte de pelo menos 25 rebeldes e paramilitares em razão dos numerosos confrontos que explodiram entre segunda e terça-feira no município localizado no departamento (estado) de Antioquia, a cerca de 390 km a oeste de Bogotá. O comandante da IV Brigada do Exército, general Mario Montoya Uribe, à frente das operações militares, não descartou que a quantidade de baixas nos confrontos armados possa ser superior a 200. "As tropas estão chegando e as informações que nos estão dando falam de 10, 20 ou 30 mortos, e é possível que se chegue aos 200, porque houve combates muito violentos entre esses bandidos", acrescentou Montoya Uribe. Por sua vez, o ministro-delegado com funções presidenciais, Rómulo González, disse hoje que "tudo parece" indicar que a cifra de mortos em Campamento se conta em "dezenas", embora o informe oficial do governo seja de 13 vítimas mortais. No entanto, em Medellín, capital do estado de Antioquia, "já se estabeleceu" que o número "verificado" de combatentes e civis mortos é de 78, segundo informes ali distribuídos à imprensa. "Apenas em um local encontramos 50 corpos", disse o secretário nunicipal Dario Quiñones, ao explicar que uma comissão da prefeitura de Campamento tenta recuperá-los para identificá-los e, posteriormente, sepultá-los.