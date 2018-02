Podem haver mais casos de ebola nos EUA, diz CDC

"Eu me sinto péssimo em saber que um trabalhador da saúde se infectou tentando ajudar um paciente do ebola a sobreviver", disse, acrescentando que as autoridades de Dallas ainda estão tentando descobrir como a enfermeira do hospital foi infectada.

Em uma coletiva de imprensa, Frieden afirmou que os Estados Unidos devem repensar a sua abordagem para o controle de contaminação pelo vírus ebola, considerando dar mais treinamento aos funcionários de saúde.

O diretor do CDC aproveitou também para dizer que é possível que médicos e enfermeiros sejam infectados ao retirar suas roupas de proteção, e que não teve a intenção de criticar o hospital de Dallas ao falar sobre uma "quebra de protocolo" no primeiro caso de transmissão do ebola nos EUA.

Frieden disse ainda que todos os profissionais de hospitais do país devem cogitar o ebola quando algum paciente apresentar febre após visitar países afetados pela epidemia no oeste da África. Fonte: Dow Jones Newswires.