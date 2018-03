Poderoso tufão causa estragos em Tóquio Um dos mais fortes tufões já vistos durante décadas passou na noite de hoje por Tóquio, derrubando árvores, destruindo janelas e matando duas pessoas antes de encaminhar-se para o norte do Japão. O tufão Higos também provocou chuvas fortes em pequenas ilhas e cidades ao redor de Tóquio, inundando centenas de casas e forçando a retirada de moradores. Uma mulher de 21 anos desapareceu depois de ser arrastada numa praia nas proximidades de Yokohama enquanto olhava surfistas. Mais de 20 pessoas sofreram ferimentos leves, incluindo um homem cujo carro foi atingido por uma árvore. Portos e rodovias foram fechados e centenas de vôos cancelados. Muitos trens foram parados, impedindo que trabalhadores voltassem para suas casas. Milhares de residências ficaram sem eletricidade. O governo emitiu uma advertência de enchentes ao longo do rio Tama, de Tóquio, que subiu para níveis perigosos depois da chuva. Várias casas, incluindo uma confeitaria no centro de Tóquio, foram destruídas pelas enchentes. Depois de passar por Tóquio, o tufão Higos seguiu com ventos de 126 km por hora para a ilha de Hokkaido, no extremo norte do Japão. Higos - que significa figo, em micronésio - foi o terceiro tufão mais poderoso a ameaçar Tóquio desde a Segunda Guerra Mundial, segundo a Agência Meteorológica Joji Ito. Fortes tufões têm passado por outras partes do Japão, mas raramente chegam à capital.