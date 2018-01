Poeta pacifista escala a Embaixada dos EUA em Paris Um homem subiu no telhado da Embaixada dos EUA em Paris e arremessou para o alto panfletos com poesias pacifistas de sua autoria antes de ser removido por bombeiros. Um policial, falando sob a condição de não ter seu nome revelado, disse que o manifestante foi levado ao hospital por ter sofrido pequenos ferimentos, possivelmente durante a escalada. O policial disse que o homem só será preso se forem apresentadas queixas. Um representante da Embaixada disse que o prédio estava fechado na hora do acontecimento. Os poemas e canções arremessados traziam a assinatura de Herve Couasnon, e não mencionavam diretamente os EUA.