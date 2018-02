Polanski leva prêmio de melhor diretor em Berlim O cineasta franco-polonês Roman Polanski venceu neste sábado o prêmio de melhor diretor no Festival de Cinema de Berlim. Ele foi laureado com o Urso de Prata de direção pelo filme "The Ghost Writer". Polanski perdeu a estreia mundial de seu filme em Berlim, primeiro grande festival de cinema do ano, porque cumpre pena de prisão domiciliar na Suíça por ter mantido relações sexuais com uma garota de 13 anos em 1977 nos Estados Unidos.