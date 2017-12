Polêmica de bebês colocados em caixas de papelão em hospital na Venezuela é investigada

CARACAS - Imagens de bebês que haviam sido supostamente colocados em caixas de papelão em um hospital da Venezuela por falta de infraestrutura percorreram as redes sociais na quarta-feira. Segundo o jornal venezuelano El Nacional, Manuel Ferreira, diretor de Direitos Humanos da Mesa da Unidade Democrática (MUD) - que faz oposição ao governo do presidente Nicolás Maduro - no Estado de Anzoátegui, havia publicado em sua conta no Twitter fotos de recém-nascidos acomodados em caixas colocadas no chão do hospital público Domingo Guzmán Lander por falta de berços.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar de Ferreira ter dito que recebeu as imagens de uma fonte do hospital que não quis se identificar, a veracidade delas não havia sido comprovada. Além disso, o diretor-geral do Instituto Venezuelano de Seguros Sociais (IVSS), Carlos Rotondaro, havia dito que abriria uma investigação para analisar as denúncias.

Me reportan que está es la condición del retén en el IVSS Guzman Lander, debemos rescatar nuestra #Venezuela pic.twitter.com/yF5uDp8L6p — Manuel Ferreira G. (@manuelferreiraG) September 20, 2016

Posteriormente, Rotondaro desmentiu em sua conta no Twitter que o hospital colocava os bebês em caixas de papelão, e destacou que o local “respeita os protocolos de atendimento aos recém-nascidos”.

#IVSS respeta los protocolos de atención para recién nacidos; a diario atendemos los niños de la Patria y seguimos trabajando por ellos!!! — Carlos Rotondaro (@c_rotondaro) September 20, 2016

Contudo, uma mensagem publicada por Rotondaro pouco tempo depois indicava que as fotos podiam ser autênticas. “De nenhum modo justificamos as ações tomadas de forma imprudente por uma profissional (...) sem a autorização da Direção.”

De ningún modo justificamos las acciones tomadas de manera inconsulta por una profesional de @ivsslasgarzas sin autorización de la Dirección — Carlos Rotondaro (@c_rotondaro) September 20, 2016

Segundo o El Nacional, funcionários do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (Sebin) interrogaram na noite de terça-feira alguns médicos e enfermeiras que estavam de plantão no domingo em busca da responsável pelas fotos.

O diretor do hospital, José Zurbarán, afirmou no Twitter que o episódio se tratava de um “caso isolado”. Fora das redes sociais, Zurbarán e Rotondaro não quiseram oferecer declarações a respeito.