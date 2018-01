Polícia abre fogo no centro de Grozny e mata três pessoas A polícia abriu fogo contra um elemento suspeito na capital chechena hoje, matando o fugitivo e dois pedestres, denunciaram testemunhas. Outras duas pessoas foram internadas com ferimentos à bala. O incidente ocorreu em plena luz do dia em uma das principais avenidas de Grozny, disse Liza, uma testemunha que pediu sigilo com relação a seu sobrenome. Segundo ela, um homem não identificado fugia quando policiais abriram fogo contra ele. O suspeito morreu, assim como outros dois pedestres atingidos pelos disparos. Autoridades locais isolaram o local do incidente e recusaram-se a comentar o episódio. Enquanto isso, três soldados russos morreram e 11 ficaram feridos em choques com militantes rebeldes e explosões de minas terrestres na Chechênia nas últimas 24 horas, disse uma fonte ligada à administração chechena pró-Moscou. Enquanto isso, cerca de 200 pessoas suspeitas foram detidas no mesmo período. No sul da Rússia, um trem que seguia para Vladikavkaz foi atingido por uma explosão na manhã de hoje. Sete vagões descarrilaram e seis pessoas ficaram feridas, informaram autoridades locais. O trem com cerca de 350 passageiros seguia de Moscou para a capital da Ossétia do Norte, uma república vizinha à conturbada Chechênia, quando foi atingido pela explosão na altura da aldeia de Elkhotovo. O incidente foi registrado às 7h27 locais. Os explosivos estavam escondidos sob os trilhos, segundo investigações preliminares.