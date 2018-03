Polícia acha mais 9 corpos em Tijuana Nove corpos com sinais de violência foram encontrados ontem em Tijuana, no México, perto da fronteira com os EUA. Nos últimos dias, a cidade passa por uma onda de violência que as autoridades atribuem a uma guerra entre cartéis de traficantes, que disputam o controle da venda de drogas na região. A polícia encontrou oito dos nove corpos num terreno ao lado de uma escola. Quatro dias antes, outros 12 cadáveres foram encontrados.