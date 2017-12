Polícia acha que jornalista ainda está vivo O presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, disse, nesta sexta-feira, que as autoridades de seu país estão próximas de solucionar o seqüestro do jornalista norte-americano Daniel Pearl, correspondente do Wall Street Journal. A polícia revistou casas e prendeu um parente de um homem que, supostamente, teria enviado fotos do repórter pelo correio eletrônico. A polícia paquistanesa acredita que Pearl, de 38 anos, continue vivo. Musharraf, que se reunirá na próxima semana com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, em Washington, disse que tem "grandes esperanças" de que o caso seja solucionado com êxito. O principal suspeito do seqüestro, xeque Ahmad Omar Saeed, ainda é procurado pela polícia. No entanto, segundo o subchefe de polícia em Karachi, Farooq Awan, policiais estão revistando as casas de familiares e amigos de suspeitos. A maioria das buscas foi realizada na cidade de Lahore, a segunda maior do país, e outras em Karachi, onde o jornalista desapareceu em 23 de janeiro. De acordo com Awan, a polícia interrogou nesta sexta o tio de Farhad Naseen, suspeito que tinha armazenado em seu computador fotos de Pearl. Naseen foi detido nesta quinta à noite em Karachi, junto com outros dois suspeitos que não foram identificados. Os três foram acusados formalmente nesta sexta de seqüestro e devem comparecer a um tribunal em uma data a ser definida. "Creio que Pearl esteja vivo", afirmou o xeque Mujtar Ahmed, funcionário do governo que supervisiona a polícia da província de Sindh. Saeed, de 27 anos, nasceu na Grã-Bretanha, e a polícia acredita que ele tenha ligações com o Jaish-e-Mohammed, grupo extremista que luta contra o regime indiano na Caxemira, além de manter relações com a rede terrorista Al-Qaeda, de Osama bin Laden. "Nós estamos fazendo o cerco", disse Musharraf a jornalistas em uma entrevista conjunta com o líder afegão Hamid Karzai, em Islamabad. "Já temos alguns personagens importantes", acrescentou o líder paquistanês sem dar mais detalhes.