Polícia acha vivo bebê de 11 dias seqüestrado A polícia da localidade americana de Lonedell (Missouri) encontrou vivo um bebê de 11 dias que foi seqüestrado na sexta-feira passada, e deteve uma mulher que tinha sofrido um aborto recentemente. Segundo as autoridades de Washington (Missouri), a bebê, Abigale Lynn Woods, se encontra em "bom estado" e já está com seus pais e outros parentes. Peter McCarthy, médico do Hospital Saint John, disse que a menina foi submetida a uma revisão. "A família está feliz e agradecida a todos na comunidade que rezaram por eles. O bebê estava hidratado e em boas condições quando chegou", acrescentou. Stéphanie Ochsenbine, a mãe da menina, recebeu alta nesta segunda-feira. Ela havia sido ferida por uma mulher em sua casa, perto de Lonedell, segundo sua versão. Roland Corvington, um agente do FBI, afirmou que a detida se chama Shannon Beck e vive a poucos quilômetros da casa de Ochsenbine. O caso começou a ser solucionado no domingo, quando Beck entrou em contato com a cunhada de Ochsenbine, Dorothy Torrez, para dizer que tinha dado à luz, segundo Corvington. Ele acrescentou que Beck supostamente tinha sofrido recentemente um aborto. Torrez visitou Beck na segunda-feira e pediu a ela que levasse o bebê ao hospital. A suposta seqüestradora concordou nesta quarta-feira e entregou a menina, disse Corvington. No hospital, Torrez viu que o bebê tinha maquiagem na testa. Ao limpar seu rosto notou uma marca de nascença de sua sobrinha. Então, confrontou Beck, que fugiu.