Polícia acredita que franco-atirador fez novo ataque As autoridades terminaram neste domingo uma minuciosa revisão nos arredores de um restaurante onde um homem de 37 anos foi gravemente ferido ontem à noite no estacionamento de um restaurante de Ashland, no estado de Virgínia, e disseram acreditar que o ataque foi realizado pelo franco-atirador que vem aterrorizando a área de Washington. "Estamos atuando como se fosse (a mesma pessoa), e assim continuaremos até confirmarmos que não é", disse o coronel Stuart Cook, do Departamento do Comissário do condado de Hanover. Cook disse que a polícia começaria a retirar a cinta plástica amarela com que rodeou a área do ataque, enquanto dezenas de agentes participavam de uma busca intensiva numa zona de bosques próxima ao restaurante Ponderosa. Negou-se a dizer se os policiais haviam encontrado algo. Previamente, o chefe de polícia de Ashland, Frederic Pleasants Jr., disse que não foi levantada nenhuma evidência em uma revisão realizada após o tiroteio, ocorrido no sábado à noite. Hoje pela manhã, a polícia voltou a revistar a área. Algumas testemunhas disseram ter escutado um disparo proveniente do bosque, mas ninguém viu o franco atirador. A polícia disse que a vítima, cujo nome não foi divulgado, percorria a zona junto com sua mulher e estacionou seu automóvel em Ashland, um povoado de 6.500 habitantes, em busca de gasolina e comida. A mulher da vítima disse às autoridades que escutou um som como o da explosão de um motor de carro e em seguida seu marido deu uns três passos antes de cair ao solo.