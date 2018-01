Polícia acusa filho de Suharto em caso de assassinato A polícia acusou hoje "Tommy" Hutomo Mandala Putera, o filho fugitivo do ex-ditador indonésio Suharto, de planejar o assassinato de um juiz que o sentenciou à prisão por corrupção. A acusação foi feita depois que policiais encontraram bombas e armas escondidas na casa de "Tommy". O assassinato a tiros do juiz da Suprema Corte de Justiça Syafiuddin Kartasasmita ocorreu oito meses depois que o filho de Suharto fugiu para evitar a prisão. O chefe de polícia de Jacarta, Sofyan Yacob, anunciou oficialmente a acusação de assassinato horas depois da realização de uma busca na casa de "Tommy", localizada no bairro de Pondok Indah, ao sul da capital indonésia. O oficial fixou o prazo de três dias para que o acusado se entregue à polícia. No final do mês passado, quatro assassinos em motocicletas atiraram contra o carro do juiz Kartasasmita. O magistrado morreu no local do crime. Em setembro de 2000, o juiz sentenciou "Tommy", um conhecido playboy milionário, a 18 meses de prisão por sua participação em um escândalo de corrupção envolvendo terras do governo. Valendo-se de táticas legais, "Tommy" conseguiu não ser preso imediatamente e fugiu em novembro do mesmo ano depois que uma ordem de prisão fora emitida contra ele.