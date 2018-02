Polícia acusa militar por atentado contra Musharraf A polícia acusou hoje um membro de uma unidade paramilitar de elite pela tentativa de assassinato contra o presidente do Paquistão, general Pervez Musharraf. O inspetor Wasim Akhtar, do grupo paramilitar Observadores Paquistaneses, deve comparecer ao tribunal na quarta-feira, 10, para responder às acusações de tentativa de assassinato, referente à tentativa de matar Musharraf no dia 26 de abril, afirmou o policial Azad Khan. Akhtar havia sido designado para providenciar a segurança para o presidente, que estava na cidade portuária de Karachi (sul do Paquistão), a fim de fazer campanha para o voto de "sim" no seu referendo com vistas a prorrogar seu mandato. De acordo com o documento de acusação policial ao qual a Associated Press teve acesso antes que fosse lacrado, o trabalho de Akhtar na trama do assassinato era notificar seus cúmplices sobre os movimentos de Musharraf. A tentativa não teve êxito.