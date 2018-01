Polícia afegã busca colombiano seqüestrado no país A Polícia afegã procura nesta quarta-feira, no distrito de Jalrez, no leste do Afeganistão, o integrante colombiano de uma ONG francesa que foi seqüestrado no domingo junto com o motorista e o tradutor por homens armados, quando eles retornavam a Cabul. O porta-voz do Ministério de Interior afegão, Yousuf Stanizai, afirmou nesta quarta-feira que os três foram capturados no domingo pelos "inimigos do Afeganistão", como as autoridades afegãs chamam os Taleban. As buscas para localizá-los estão sendo dirigidas pelas representações diplomáticas da Colômbia, da França e pelas autoridades afegãs. Até agora, no entanto, apenas alguns detalhes foram revelados, devido ao risco que a divulgação de outras informações pode trazer. Os seqüestrados são o colombiano Diego Rojas Coronel, seu assistente Abdul Kader e o motorista Bellal - os dois últimos afegãos -, informou a ONG francesa Missão de Ajuda ao Desenvolvimento Rural no Afeganistão (Madera), para a qual os três trabalhavam. "Segundo testemunhas, esses homens armados os levaram a um povoado vizinho chamado Momaki. A Polícia está fazendo uma busca nesse povoado", disse o porta-voz do Interior. Os três homens foram seqüestrados enquanto retornavam a Cabul na noite de domingo. Eles vinham de Beshud, na província de Wardak, segundo um comunicado da Madera. A violência no Afeganistão aumentou claramente nos últimos meses, com vários atentados suicidas contra dirigentes afegãos e tropas estrangeiras, e calcula-se que cerca de 2 mil pessoas morreram em diferentes incidentes desde janeiro.