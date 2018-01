Polícia afegã detém 9 suspeitos de planejar ataques Sete afegãos e dois paquistaneses suspeitos de planejar uma série de ataques suicidas foram detidos neste domingo durante operações de busca e apreensão em Kandahar, no sul do Afeganistão, informou a polícia local. Dois veículos repletos de explosivos foram apreendidos durante as operações, disse o governador de Kandahar, Asadullah Khan. Kandahar foi palco de uma série de atentados suicidas nos últimos meses. Os nove suspeitos detidos foram identificados como supostos membros da milícia fundamentalista islâmica Taleban. Seus alvos seriam forças americanas e órgãos do governo afegão. Na Dinamarca, o presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, prometeu a potenciais doadores que toda a ajuda externa será usada para fortalecer a ordem e a sociedade civil em seu país.