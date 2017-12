Polícia afegã mata sete supostos talibãs Sete supostos rebeldes talibãs foram mortos em um confronto com a Polícia afegã, que também perdeu um de seus agentes no tiroteio, segundo um comunicado do Ministério do Interior afegão. A nota afirma que a Polícia atacou na noite da sexta-feira um grupo de "inimigos da paz e da estabilidade" no distrito de Mianshin, na província de Kandahar, sul do país. No confronto, que durou até a manhã de sábado, um policial e um talibã ficaram feridos. O rebelde está hospitalizado, sob custódia das autoridades.