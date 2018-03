Polícia alemã prende suspeito de dar apoio a terroristas Um marroquino foi preso hoje no porto de Hamburgo sob suspeita de ter dado apoio logístico à célula responsável pelos ataques de 11 de setembro, afirmou a Procuradoria Federal da Alemanha. Durante vários anos, Abdelghani Mzoudi, de 29 anos, manteve estreito contato com membros da célula terrorista, que incluía os pilotos dos aviões seqüestrados - Mohammed Atta, Marwan al-Shehhi e Ziad Jarrah. Eles também participaram dos campos de treinamento no Afeganistão em meados do ano 2000, afirmaram numa declaração os promotores. "Ele sabia que o grupo tinha o objetivo de cometer ataques terroristas e lhes ofereceu apoio logístico", disse a declaração. Mzoudi, que é a segunda pessoa presa na Alemanha em conexão com os ataques, é acusado de colaborar com uma organização terrorista. Os promotores disseram que seu treinamento no Afeganistão coincidiu em parte com os dos outros marroquinos suspeitos de dar ajuda logística em Hamburgo: Mounir el Mtassadeq, que será julgado no final do mês, e Zakariya Essabar, que está foragido. Mzoudi era investigado por quase um ano e foi interrogado em julho, quando a polícia de Hamburgo achou uma livraria islâmica, que seria um local de reunião de um grupo fundamentalista que conspirava cometer novos ataques, segundo os investigadores. Nessa época a polícia interrogou oito homens, mas não encontrou provas suficientes para prendê-los. Mesmo assim, manteve Mzoudi sob vigilância. Os promotores indicaram que o prenderam depois de fazer uma "investigação completa" que incluiu declarações de testemunhas as quais confirmaram seu treinamento no Afeganistão. Mzoudi enviou dinheiro para Essabar a fim de financiar seu treinamento numa escola de aviação nos EUA no final do ano 2000 ou no início de 2001, afirmaram as autoridades.