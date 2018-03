Polícia alemã prende suspeito de ter ligação com atentado na Tunísia A polícia alemã informou nesta terça-feira que prendeu um homem suspeito de estar envolvido no atentado da última quinta-feira contra a sinagoga de Ghriba, na ilha de Djerba, na Tunísia. Entre os mortos estão duas turistas da Alemanha. Agentes do departamento federal de Investigações Criminais (BKA) localizaram o suspeito em Duisberg, no centro do país. Segundo a polícia, o suspeito teria recebido uma ligação da Tunísia um pouco antes da explosão do caminhão na sinagoga. A organização terrorista Al-Qaeda, do saudita Osama Bin Laden, admitiu ser a responsável pelo atentado.