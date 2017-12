Polícia alemã prende vários Suspeitos do terrorismo A polícia alemã informou nesta manhã que prendeu várias pessoas numa casa na cidade de Hamburgo, no norte do país, suspeitas de terem conexões com os ataques terroristas nos Estados Unidos. "Suspeitamos que, desde o início deste ano, foi criado um grupo em Hamburgo com o objetivo de promover sérios crimes juntamente com outros grupos fundamentalistas islâmicos no exterior" disse o chefe da procuradoria federal da Alemanha, Kay Nehm. "Esse grupo planejava atacar os Estados Unidos de maneira espetacular através da destruição de prédios simbólicos". A polícia alemã concentra as suas suspeitas sobre um dos detidos, cuja idade e nacionalidade não foram divulgadas. Numa entrevista coletiva à imprensa, um porta voz da polícia disse que o suspeito "está ligado ao transporte aéreo e havia trabalhado num aeroporto?. A polícia alemã está tentando também localizar outro suspeito, de origem árabe.