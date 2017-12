Polícia alemã procura segundo suspeito de atentados frustrados O segundo suspeito dos atentados fracassados com bombas em dois trens regionais alemães, no dia 31 de julho, continua sendo procurado pela Polícia, um dia depois da detenção na estação central de Kiel de um dos supostos terroristas, um estudante libanês de 21 anos. O detido, um estudante de mecânica eletrônica que reside na Alemanha desde setembro de 2004, comparecerá neste domingo perante o juiz instrutor, em Karlsruhe. As malas utilizadas nos citados atentados fracassados foram encontradas em um trem regional que se dirigia de Aquisgran a Hamm, e em outro que fazia o trajeto de Mönchengladbach a Coblenza. Os artefatos das duas malas não explodiram por um erro de manipulação, o que evitou o massacre. Na sexta-feira passada, o Escritório federal de Investigação Criminal (BKA) distribuiu as imagens de vídeo gravadas pelas câmaras de vigilância da estação central de Colônia no dia que deveria ocorrer o atentado. Nas imagens, é possível ver os suspeitos de terem colocado as bombas em dois trens regionais, dois homens com idades entre 20 e 30 anos que transportam malas com rodas. A Polícia alemã ofereceu na sexta-feira uma recompensa de 50 mil euros a quem divulgar pistas que possam levar à detenção de ambos.