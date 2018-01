Polícia alemã revista mesquitas em repressão ao terrorismo A polícia do Estado alemão de Rhineland-Palatinado realizou buscas em dezenas de mesquitas e organizações islâmicas nesta sexta-feira, prendendo um homem, como parte de um esforço de repressão ao terrorismo. Em todo o Estado, 150 policiais conduziram as buscas e também conferiram os documentos de mais de 70 pessoas, informa o serviço criminal estadual. Um homem foi detido, suspeito de estar ilegalmente no país. As buscas ocorreram como parte de um esforço para ?aumentar a clareza das estruturas islâmicas?, diz a declaração oficial. A ação concentrou-se principalmente na capital, Mainz, e na cidade de Worms.