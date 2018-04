Polícia americana identifica suspeita de ataque à sede do Youtube

SAN BRUNO, EUA – A suspeita de atirar contra funcionários na sede do Youtube nesta terça-feira, 3, na Califórnia, foi identificada como Nasim Aghdam, 30, uma criadora de conteúdos que teve seus vídeos supostamente censurados na plataforma. A motivação para o ataque, no entanto, ainda é desconhecida. As informações foram confirmadas pelo Departamento de Polícia de San Diego.

Segundo a imprensa americana, o último endereço conhecido de Nasim era a cidade de Menefee, no sudeste da Califórnia, entre Los Angeles e San Diego. Em seu canal no Youtube, ela publicava vídeos no Youtube sobre culinária vegana e denúncias de maus-tratos a animais, mas estava insatisfeita com a plataforma após ter seu conteúdo supostamente censurado nos últimos meses.

“Não há liberdade de expressão no mundo real e nem pode dizer a verdade sem apoio do sistema”, escreveu a youtuber em seu site, revelado pelo The San Francisco Chronicle. “Não há oportunidade de crescer no Youtube nem em qualquer outro site de compartilhamento de vídeos.”

+ Em marcha, jovens pedem revolução pelo voto contra armas nos EUA

No Youtube, Nasim possuía canais com vídeos publicados em inglês, farsi e turco. Em fevereiro do ano passado, ela gravou um vídeo em sua página no Facebook denunciando a plataforma por adotar medidas que reduziram o número de visualização de seus vídeos.

À época, ela afirmou que entrou em contato com a assistência do Youtube, que a informou que o conteúdo de suas publicações teria a audiência restringida por conter cenas inapropriadas para menores de idade.

“Isso é o que eles estão fazendo para enfraquecer ativistas e muitas pessoas que tentam promover uma vida melhor, mais saudável e humana”, disse Nasim em seu vídeo publicado no Facebook. “Pessoas como eu não são boas para grandes negócios. Por isso, estão nos censurando e nos discriminando.”

Nesta terça-feira, o Youtube retirou todos os vídeos de Nasim do ar.

Pai de suposta atiradora: ‘Ela estava furiosa’

Em entrevista á imprensa local, o pai de Nasim Aghdam, Ismail Aghdam, afirmou que a filha estava “furiosa” com o Youtube após a plataforma reduzir as visualizações de seus vídeos e reduzir os pagamentos recebidos pelo conteúdo.

Ismail afirmou que declarou a filha como desaparecida após ela deixar de responder suas ligações nos últimos dias. Nesta terça-feira, 3, ele disse que recebeu uma ligação da polícia da cidade de Mountain View, a 45 quilômetros do local do ataque, alegando que Nasim foi encontrada dormindo dentro de um carro. Ele diz que avisou os policiais que a filha poderia estar se dirigindo à sede do Youtube.

O Departamento de Polícia de Mountain View confirmou que uma mulher com o mesmo nome da suspeita foi localizada na cidade dormindo em um veículo e que ela se negou a responder os questionamentos da polícia. O porta-voz da polícia não confirmou a informação que a corporação foi avisada sobre a intenção de Nasim de se dirigir à sede do Youtube.

Ataque

Segundo as autoridades, Nasim é considerada a principal suspeita de abrir fogo na sede do Youtube, na Califórnia, na tarde dessa terça-feira, 3, e ferir quatro pessoas, uma delas está internada em estado crítico, antes de se matar.

Imagens de canais de televisão locais mostraram funcionários da empresa deixando o prédio em fila, com os braços rendidos para serem inspecionadas pela polícia. O Google disse estar colaborando com as autoridades.

Até o momento, funcionários do Youtube não se pronunciaram sobre o caso. //ASSOCIATED PRESS, EFE e NEW YORK TIMES