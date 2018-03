Polícia americana procura dupla após 5 assassinatos A polícia de Maryland informou nesta sexta-feira que está procurando dois homens - um motorista e um franco-atirador - suspeitos de terem assassinado cinco pessoas em bairros no norte de Washington D.C.. O chefe da polícia do condado de Montgomery, Charles Mosse, disse que uma testemunha de um dos crimes viu dois homens em uma van branca. Moose recusou-se a revelar a existência de mais testemunhas. "Há um motorista, há um atirador", resumiu. A informação veio à tona no momento em que as autoridades locais vasculhavam Maryland. Os investigadores também tentam determinar se um crime similar ocorrido nesta quinta-feira nos arredores de Washington está relacionado com a série de assassinatos. A vítima, Pascal Charlot, de 72 anos, foi baleada uma vez no peito quando estava numa esquina. Autoridades ofereceram recompensa de US$ 50,000 por informações que levem à prisão ou ao indiciamento do suspeito ou suspeitos.