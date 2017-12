Polícia analisa carro incendiado em aeroporto na Espanha Os agentes da Polícia Científica analisaram neste domingo os primeiros restos de um veículo incendiado, encontrado nos escombros do Terminal 4 do aeroporto de Barajas-Madri, onde o grupo terrorista basco ETA explodiu um carro-bomba sábado. Os policiais conseguiram entrar no estacionamento onde ocorreu a explosão, depois da remoção de blocos de concreto e de ferro. Bombeiros e agentes buscam dois equatorianos que continuam desaparecidos. Os bombeiros também instalaram várias escadas junto aos elevadores para estudar o interior do local, onde se acumularam restos de metais, entre eles aros das rodas de carros.