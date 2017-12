Polícia antiterror fere homem em Londres Um homem foi baleado e outro foi preso, nesta sexta-feira, durante uma operação do esquadrão antiterrorismo da Polícia Metropolitana de Londres. Ainda não há informações sobre a nacionalidade dos homens. Um deles foi levado a um hospital na região leste da cidade e o outro, de 23 anos, está sendo interrogado em uma delegacia no centro de Londres. A operação ocorreu por volta das 4 horas em Londres (meia-noite em Brasília). "A Comissão Independente de Queixas contra a Polícia (IPCC, na sigla em inglês) foi informada e a Polícia Metropolitana irá ajudar completamente qualquer investigação independente", diz comunicado da polícia. Jean Charles A IPCC já investiga a morte do brasileiro Jean Charles de Menezes que foi morto por policiais de Londres - também em uma investigação antiterror - ao ser confundido com um homem-bomba. A decisão do Ministério Público britânico (CPS ou Crown Prosecution Service, em inglês) sobre o possível indiciamento de policiais envolvidos na morte do brasileiro não deve acontecer antes de junho, segundo o órgão. Em janeiro, uma comissão de enviados do governo brasileiro a Londres ouviu do CPS que a decisão de abrir ou não processos criminais no caso aconteceria em abril. "Estamos agora num estágio da análise das investigações em que podemos dar uma indicação mais bem informada sobre quando nossa decisão será tomada", diz um comunicado do CPS.