Polícia apreende 105 toneladas de maconha

A polícia mexicana apreendeu ontem 105 toneladas de maconha na cidade de Tijuana, na fronteira com os EUA. De acordo com o general Alfonso Duarte Mujica, a droga estava armazenada em mais de 10 mil pacotes. O valor estimado do carregamento, destinado ao mercado americano, é de US$ 340 milhões. Na operação, 11 pessoas foram presas após um intenso tiroteio entre policiais e soldados do Exército, de um lado, e os traficantes, do outro.