Polícia apreende carro para investigar morte de Jackson Médicos-legistas preparavam-se para realizar hoje uma autópsia no corpo de Michael Jackson, que morreu ontem, em Los Angeles, depois de sofrer uma parada cardíaca. Um carro do médico particular do cantor foi apreendido, pois poderia conter medicamentos e outros itens relacionados ao caso. Apesar de o resultado dos exames toxicológicos demorar dias ou até semanas para ficar pronto, os médicos anunciarão suas conclusões caso consigam determinar a causa da morte do artista durante a autópsia, disse Jerry McKibben, investigador do Instituto Médico Legal (IML) do condado de Los Angeles. O início da autópsia estava previsto para o meio-dia (hora de Brasília). A expectativa é de que eventuais conclusões só sejam divulgadas à noite, também pela hora de Brasília.