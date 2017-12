Polícia apreende explosivos destinados a ataques do ETA Autoridades espanholas disseram hoje ter apreendido uma grande quantidade de explosivos que o proscrito grupo separatista basco ETA pensava utilizar em atentados contra alvos turísticos durante a próxima cúpula da União Européia (UE). O ministro do Interior, Mariano Rajoy, disse à imprensa que as autoridades encontraram 131 quilos de dinamite e outros materiais explosivos com várias caixas de detonadores nos bosques próximos à cidade meridional de Valencia, dois dias após a detenção de supostos membros da ETA na zona. De acordo com uma agência espanhola, Rajoy disse que o grupo ETA pretendia lançar uma série de ataques para "criar uma sensação de caos" nas sessões e também para prejudicar a indústria turística espanhola. No mês passado, as autoridades espanholas disseram ter frustrado um atentado terrorista em grande escala do ETA (sigla de Pátria Basca e Liberdade, em basco) durante a cúpula de dirigentes latino-americanos e europeus em Madri - que ocorreu sem incidentes violentos.